В Нижнем Тагиле появилось бесплатное такси для онкобольных

В Нижнем Тагиле благотворительный фонд «Огромное сердце» совместно с проектом «Яндекса» «Помощь рядом» запускает бесплатные поездки на такси для онкобольных до медицинской организации и обратно, а также до аэропорта или места проживания. Чтобы воспользоваться бесплатным такси, необходимо заполнить анкету, к которой нужно приложить фото паспорта и направления на приём.

Помимо бесплатного такси, фонд «Огромное сердце» предоставляет и другую помощь онкобольным и их близким. Фонд помогает найти медицинское учреждение и специалиста по конкретному профилю заболевания. При необходимости оплачивает дополнительные консультации и «второе мнение». Оплачивает проживание и компенсирует затраты на проезд для онкобольных, которые приезжают из регионов России в крупнейшие онкоцентры.

Совместно со «СберМаркетом» организация предоставляет продуктовые корзины, помогает онкобольным при решении вопросов, связанных с получением льгот, урегулированием вопросов с работодателем, а также с поиском работы.

Каждый онкобольной или его близкий может получить 10 бесплатных индивидуальных консультаций в комфортном для него формате. Это могут быть очные консультации в офисе фонда в Москве, дистанционные консультации онлайн или анонимное письмо психологу на почту. В рамках проекта человек с онкологией может получить от равного консультанта информационную и эмоциональную поддержку, спросить совета у того, кто уже победил рак.

Также у фонда «Огромное сердце» есть горячая линия, на которую можно обратиться за помощью: 8 (800) 350-57-85 или *5785. Звонки принимаются бесплатно по всей России ежедневно с 08:00 до 22:00 по московскому времени.