В Нижнем Тагиле появились автоподставщики на самокатах. «У них в ГАИ все свои» (ВИДЕО)

Днём 12 сентября на парковке магазина «Кировский» по Октябрьскому проспекту произошло ДТП с участием автомобиля Kia Rio X-Lain и молодого человека на электросамокате. Как рассказала АН «Между строк» тагильчанка Ольга, после посещения супермаркета её муж погрузил покупки в автомобиль и начал медленно отъезжать задним ходом. В это время с правой стороны в них врезался 25-летний парень на электросамокате.

На видеозаписи с камер «Сетей Тагила» видно, что молодой человек не только не снизил скорость, но и повернул руль в сторону автомобиля.

«После столкновения парень ненадолго уходил куда-то с самокатом, мы думали, что он сбежал. Затем вернулся. Возможно, самокат даже подменил. Потом друзья его подошли, пытались развести на деньги, но мы не растерялись, смекнули что к чему и поехали в ГАИ оформлять. А в ГАИ у них все свои. Там нам сотрудники предложили расстаться полюбовно, заплатив парню 2000 рублей за испорченный самокат. Мы отказались, стали оформлять ДТП. В итоге муж признан невиновным, но новую машину нам поцарапали. Поэтому хочется всех предупредить, а этих автоподставщиков наказать», — рассказала АН «Между строк» Ольга.

В отделе пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила подтвердили факт ДТП, уточнив, что в аварии обошлось без пострадавших.