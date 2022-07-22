В Нижнем Тагиле появилась уличная площадка для игры в шахматы 

В Шахматно-шашечном центре имени Евгения Зудова в Нижнем Тагиле появилась открытая площадка для игры в шахматы и шашки. Спортивная площадка была построена на средства грантового конкурса «ЕВРАЗ: город друзей — город идей!» при финансовой поддержке депутата городской думы Гаджи Абдулова и мэрии Нижнего Тагила.

В игровом пространстве установлены 8 столов, 16 шахматных досок, беседка и поле для игры ростовыми фигурами. В Международный день шахмат на новой площадке состоялся турнир по шахматам, в котором приняли участие воспитанники спортивной школы «Стратегия», сообщает пресс-служба мэрии.

Директор ШШЦ Михаил Погромский рассказал, что для популяризации шахматных игр среди молодёжи возобновляется программа «Шахматный всеобуч». Этот проект по переподготовке педагогических кадров позволит учителям физкультуры и начальных классов тагильских школ самостоятельно вести шахматно-шашечные кружки в своих образовательных учреждениях.

В шахматно-шашечном центре Нижнего Тагила проходят соревнования разных уровней: этапы кубка России, этап «Рапид Гран-При России», мемориальный турнир в память о почётном президенте Нижнетагильской шахматной федерации Е. Г. Зудове.