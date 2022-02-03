В Нижнем Тагиле появилась первая криптобиокабина для оформления загранпаспортов

В Нижнем Тагиле появилась первая криптобиокабина. Она находится в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг на улице Металлургов, 46б. Как рассказали АН «Между строк» в пресс-службе МФЦ Свердловской области, в этой кабине тагильчне смогут сдать биометрические данные для оформления загранпаспорта на 10 лет.

Сама услуга не новая, однако раньше её предоставляло МВД — по вторникам правоохранители приносили в МФЦ специальное оборудование, с помощью которого сканировали сетчатку глаза и снимали отпечатки пальцев. Теперь эту услугу можно получить в любой день во время работы офиса МФЦ.

По словам сотрудников МФЦ на Тагилстрое, новое приспособление значительно упростит жизнь тагильчан. При оформлении загранпаспорта через МФЦ нужно зарегистрировать заявление у специалиста приёма, который выдаст штрих-код. Код нужно отсканировать перед входом в криптобиокабину, а затем следовать голосовым указаниям и точной инструкции на экране. Все электронные данные сразу же «улетают» в органы МВД.

Внешне аппарат напоминает фотокабинку. Но оснащена она не только системами цифровых фотокамер, но и системой бестеневого освещения, сканерами для документов и сбора отпечатков пальцев, считывателями штрих-кода и микросхем паспортов. Сканирование документов, удостоверяющих личность, выполняется сразу в двух диапазонах — видимом и ультрафиолетовом.

Кроме Нижнего Тагила криптобиокабины появились в МФЦ Екатеринбурга, Асбеста, Артёмовского, Берёзовского, Верхней Пышмы, Каменска-Уральского, Краснотурьинска, Новоуральска, Первоуральска, Полевского, Ревды, Серова и Сысерти.