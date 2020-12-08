В Нижнем Тагиле появилась передвижная лаборатория, которая будет следить за качеством воздуха

Росгидромет приобрёл автомобиль-лабораторию в рамках федерального проекта «Чистый воздух». Лаборатория будет перемещаться по Нижнему Тагилу и отслеживать качество воздуха.
«Внутри передвижной лаборатории установлена стойка с газоанализаторами, которые фиксируют содержание веществ в атмосферном воздухе. Кроме того, в ней есть приборы, которые позволяют взять пробы специфических веществ, а после отправить их на анализ в лабораторию», — сообщила Оксана Банникова, начальник Центра мониторинга загрязнения окружающей среды.
Передвижная лаборатория изнутри
Газоанализаторы в лаборатории
Передвижной пост «ПЭП-1-1М» автоматически собирает пробы воздуха и анализирует в нём концентрацию загрязняющих веществ. Стоимость такой станции — 15 млн рублей.
«Можно в любое время выехать на аварийную ситуацию, отобрать пробы в автоматическом режиме. Можно взять пробы газоанализатора, привезти их в лабораторию, проанализировать, получить конкретные результаты», — рассказал начальник Уральского УГМС Игорь Роговский.
Первым местом, которое обследует лаборатория, станет посёлок Северный.
За год в Нижнем Тагиле обновили все 4 стационарных поста, занимающихся мониторингом воздуха в городе. На модернизацию каждой лаборатории потратили порядка 22 млн рублей. Теперь они анализируют содержание в воздухе хлорбензола, стирола и озона, чего раньше из-за устаревших технологий делать не могли. Подобные есть в Магнитогорске и Челябинске, эти города вместе с Нижним Тагилом включены в программу «Чистый воздух».
Стационарный пост по мониторингу воздуха, Вагонка
Стационарный пост по мониторингу воздуха, Вагонка
Стационарный пост по мониторингу воздуха, Вагонка
Результаты проведённых исследований Росгидромет передаёт в контрольно-надзорные органы: МЧС, Росприроднадзор, Роспотребнадзор.
Лаборатории работают ежедневно. Ознакомиться с исследованиями воздуха может любой желающий на сайте svgimet.ru.
- Федеральный проект «Чистый воздух» в составе национального проекта «Экология» направлен на снижение объёма вредных выбросов в воздух не менее чем на 20% до 2024 года в 12 крупных промышленных центрах России, одним из которых является Нижний Тагил.