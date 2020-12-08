В Нижнем Тагиле появилась передвижная лаборатория, которая будет следить за качеством воздуха

Росгидромет приобрёл автомобиль-лабораторию в рамках федерального проекта «Чистый воздух». Лаборатория будет перемещаться по Нижнему Тагилу и отслеживать качество воздуха.

«Внутри передвижной лаборатории установлена стойка с газоанализаторами, которые фиксируют содержание веществ в атмосферном воздухе. Кроме того, в ней есть приборы, которые позволяют взять пробы специфических веществ, а после отправить их на анализ в лабораторию», — сообщила Оксана Банникова, начальник Центра мониторинга загрязнения окружающей среды.

Передвижная лаборатория изнутри Газоанализаторы в лаборатории

Передвижной пост «ПЭП-1-1М» автоматически собирает пробы воздуха и анализирует в нём концентрацию загрязняющих веществ. Стоимость такой станции — 15 млн рублей.

«Можно в любое время выехать на аварийную ситуацию, отобрать пробы в автоматическом режиме. Можно взять пробы газоанализатора, привезти их в лабораторию, проанализировать, получить конкретные результаты», — рассказал начальник Уральского УГМС Игорь Роговский.

Первым местом, которое обследует лаборатория, станет посёлок Северный.

За год в Нижнем Тагиле обновили все 4 стационарных поста, занимающихся мониторингом воздуха в городе. На модернизацию каждой лаборатории потратили порядка 22 млн рублей. Теперь они анализируют содержание в воздухе хлорбензола, стирола и озона, чего раньше из-за устаревших технологий делать не могли. Подобные есть в Магнитогорске и Челябинске, эти города вместе с Нижним Тагилом включены в программу «Чистый воздух».

Стационарный пост по мониторингу воздуха, Вагонка Стационарный пост по мониторингу воздуха, Вагонка Стационарный пост по мониторингу воздуха, Вагонка

Результаты проведённых исследований Росгидромет передаёт в контрольно-надзорные органы: МЧС, Росприроднадзор, Роспотребнадзор.

Лаборатории работают ежедневно. Ознакомиться с исследованиями воздуха может любой желающий на сайте svgimet.ru.