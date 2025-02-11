В Нижнем Тагиле появилась необычная реклама ритуальных услуг

Тагильчанка рассказала редакции АН «Между строк» о необычной рекламе памятников, которую она заметила в автобусе маршрута № 56. Рекламное объявление сообщает о том, что ритуальное агентство, разместившее его, «единственное в России изготавливает цветные надгробия». Для демонстрации к буклету прикреплена иллюстрация, на которой изображены памятники с фотографиями известных, и пока ещё живых, голливудских актёров — Анджелины Джоли и Брэда Питта.

«Наверное, 50%-ю скидку дают за то, что, увидев это в автобусе, умрёшь со смеху. Однако всё-таки не стоило ставить бывших мужа и жену рядом. Вряд ли они хотели бы после смерти вместе лежать. Я согласилась бы на такой памятник, только если бы мне цветное фото Джоли поставили», — рассказала тагильчанка.

Получить оперативный комментарий от руководства компании, занимающейся ритуальными услугами, не удалось.