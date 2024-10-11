В Нижнем Тагиле потребность в рабочих руках превышает официальную безработицу в 15 раз

Потребность в кадрах в Нижнем Тагиле превысила официальную безработицу почти в 15 раз. Этот показатель является рекордным за последние годы наблюдения. Согласно данным Центра занятости населения за сентябрь, количество безработных в Нижнем Тагиле и Горноуральском городском округе составило всего 310 человек, сообщает ИА «Все новости». Между тем, работодатели заявили о потребности в 4222 работниках.

В первую очередь организации нуждаются в специалистах рабочих профессий – 2653 человека. Крупнейшее предприятие города, «Уралвагонзавод», имеет более 870 вакантных мест. Химический завод «Планта» готов принять более 170 сотрудников, НТМК – более 90, НТЗМК – более 70, «Водоканал-НТ» – около 40. Компании, занимающиеся ремонтом и строительством, также предлагают много вакансий. Так, «УБТ-Сервис» заявил о 25 ставках, а «Тагилдорстрой» – о 13. Нижнетагильский почтамт, который в последнее время из-за дефицита персонала сокращает режим работы своих отделений, готов трудоустроить 40 человек. Кроме того, в городе есть около 240 вакантных мест для врачей и 92 для медсестёр в поликлиниках, больницах и других медицинских учреждениях.

Различные компании ищут слесарей (258 вакантных мест), токарей (119), сварщиков (95) и машинистов крана (58). Город нуждается в 51 учителе и 42 воспитателях и младших воспитателях. В транспортной сфере готовы трудоустроить 10 водителей трамвая и 11 водителей автобуса (10 из которых – у перевозчика «Техноком»).