В Нижнем Тагиле потребительский кооператив обманул более 200 пайщиков

Полиция Нижнего Тагила расследует уголовное дело по статье УК РФ «Мошенничество» в отношении руководства потребительского кооператива ООО «ПК «Фабрика продуктов Вкусно и Сытно», который действовал по принципу финансовой пирамиды.

«Установлено, что в период с 2012 по 2019 год данная организация заключала договоры инвестиционного займа с гражданами, обещая начисление высоких процентов — от 13% до 20% годовых. Затем под видом получения личных сбережений от пайщиков кооператива в офисах, расположенных на улице Вязовской, 16 и проспекте Ленинградском, 57, данная структура принимала от горожан деньги. Таким образом, использовалась схема, по которой доход выплачивался за счёт привлечённых средств других пайщиков», — рассказали АН «Между строк» в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское».

Потребительский кооператив прекратил свою деятельность в мае 2019 года, но личные сбережения гражданам не возвращены. В настоящее время в полиции Нижнего Тагила зарегистрировано более 200 заявлений пайщиков, которым причинён имущественный ущерб порядка 1 млн рублей.

Сотрудники полиции просят пострадавших от незаконных действий данной организации обращаться в МУ МВД России «Нижнетагильское» по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Островского, 7, или по телефонам: 8 (3435) 97-60-02, 97-61-23, 97-61-32.