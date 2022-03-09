В Нижнем Тагиле потерялась 82-летняя пенсионерка 

В Нижнем Тагиле полицейские ищут 82-летнюю пенсионерку Шамшалям Идрисовну Узбякову (Хуснетдинову). Пожилая женщина пропала 8 марта. Как отмечают в поисковом отряде «Скорпион», она дезориентирована и может нуждаться в медицинской помощи.

Особые приметы: порвана правая мочка уха, рост — 156 см, телосложение среднее, глаза карие, волосы седые. Пенсионерка была одета в белую куртку, серую шапку, чёрные сапоги до колен и чёрные штаны.

Просьба ко всем, кто видел Шамшалям Идрисовну, позвонить по телефонам 02 или 8 (904) 172-05-95.