В Нижнем Тагиле построят новый спортзал за 80 млн рублей 

В ближайшие два года в Свердловскую область из федерального бюджета поступит дополнительно 132 млн рублей на строительство спортивных объектов. Нижний Тагил в 2023 году получит 80 млн рублей на спортивный зал для стендовой стрельбы в спортшколе «Аист». Этим видом спорта занимается 50 ребят, рассказал АН «Между строк» директор учреждения Яков Миленький.

Кроме Нижнего Тагила, средства на спортивные площадки получат Екатеринбург и Верхняя Пышма. Соответствующее распоряжение накануне, 23 мая, подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

«В 2022 году мы получим 52 млн рублей на строительство двух “умных” спортивных площадок в Екатеринбурге и Верхней Пышме. В 2023 году — 80 млн рублей на строительство модульного современного спортивного зала в Нижнем Тагиле», — пояснил министр физической культуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт.

В 2022 и 2023 годах Свердловская область получит ещё 4,2 млн рублей на оснащение объектов спортивной инфраструктуры оборудованием.

В департаменте информполитики Свердловской области посчитали, что сейчас в регионе занимается спортом практически каждый второй житель, а к 2030 году региональные власти хотят повысить этот показатель до 75%.