В Нижнем Тагиле построят логистический центр за 400 млн рублей 

В Нижнем Тагиле «Трубопромышленная компания Тагильская Сталь» при поддержке Агентства по привлечению инвестиций Свердловской области построит логистический центр для хранения и отгрузки трубной продукции. Запустить комплекс планируют до конца 2026 года, объём инвестиций превысит 400 млн рублей, будет создано 122 новых рабочих места.

«Будущий центр будет предоставлять услуги широкого профиля — от приёмки, маркировки и хранения продукции до таможенного оформления и подготовки к транспортировке. Такие центры играют важную роль в реализации инициированного губернатором Евгением Куйвашевым мегапроекта “Сухой порт”, создающего базу для того, чтобы Свердловская область стала крупнейшим транспортно-логистическим центром России», — сказал замгубернатора Дмитрий Ионин.

Производственно-логистический складской центр в Нижнем Тагиле создаётся в первую очередь для продукции предприятий промышленно-металлургического холдинга «Тагильская Сталь», трубные заводы которого с 2013 года производят электросварные трубы, постоянно увеличивая мощности.

Сейчас предприятие строит в Нижнем Тагиле завод по выпуску труб большого диаметра, производственная мощность которого составит 8 тысяч тонн труб в месяц — именно это стало решающим фактором для открытия новой площадки хранения и транспортировки.

«Это уже второе наше соглашение о сопровождении инвестиционного проекта с Агентством по привлечению инвестиций. В рамках предыдущего мы получили реальный эффект — ускорение скорости принятия решений и упрощение коммуникации с органами власти. Это напрямую влияет на затраты, которые мы несём в рамках реализации проекта» — сказал руководитель отдела инвестиций и стратегии ПМХ «Тагильская Сталь» Илья Новожилов.

Логистический центр будет представлять собой открытый участок площадью 20 тысяч квадратных метров, где можно хранить до 30 тысяч тонн металлопроката единовременно. Также планируется подведение железнодорожной ветки, так как существенная доля продукции компании доставляется грузовыми поездами в страны СНГ и отдалённые регионы России.