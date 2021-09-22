В Нижнем Тагиле после жалобы оппозиционного кандидата в ЗакСО выборы на одном из участков признаны недействительными

Общественница Надежда Журавлёва, выдвинутая на прошедшие выборы партией «Справедливая Россия — За правду» в качестве кандидата в депутаты в областной парламент, подала жалобу в избирательную комиссию участка № 2212. Журавлёва обнаружила на участке серьёзное нарушение — избирателям, зарегистрированным в других округах, выдали бюллетени со списком кандидатов по Ленинскому одномандатному избирательному округу № 20.

Как рассказала Надежда Журавлёва АН «Между строк», на избирательном участке № 2212 в школе № 30 комиссия выдала бюллетени для голосования 52 гражданам, которые не обладали активным избирательным правом по одномандатному округу № 20. Эти люди прописаны в других округах, и голосовать за кандидатов ЗакСО по округу № 20 они не могли.

«Я сегодня была в Ленинской территориальной избирательной комиссии, где мне выдали ответ на мою жалобу, в котором результаты выборов на участке № 2212 аннулированы официально. Если я не ошибаюсь, в Нижнем Тагиле такое происходит впервые. То есть проголосовали 52 человека за кандидатов в ЗакСО по одномандатному округу № 20, которые прописаны в других округах. Им были незаконно выданы бюллетени. По сути, это была фальсификация голосов избирателей», — говорит Надежда Журавлёва.

Нарушение удалось выявить после того, как кандидат в депутаты Журавлёва попросила на участке показать дополнительный список избирателей и сверила его с количеством выданных бюллетеней.

«В этом году было очень много открепившихся от своих округов. Случай на участке № 2212 мы смогли выявить, а сколько таких случаев мы не обнаружили? Этот случай говорит о том, что выборы проходят нечестно. И это уже официально признано. Также мы находили ряд других нарушений — например, неправильно подшитые журналы со списками избирателей. И на наши вопросы членам комиссии нам говорили: “А мы всегда так работаем”. То есть люди много лет нарушают закон и открыто об этом говорят нам. Вот что тут страшно! Сейчас мы обсуждаем этот вопрос с нашими адвокатами и планируем обращаться в прокуратуру и, возможно, даже в суд», — пояснила Надежда.

Председатель ТИК Ленинского района Лариса Демьянова отказалась комментировать ситуацию журналисту АН «Между строк», заметив, что обращение в суд — законное право кандидата в депутаты Журавлёвой.

Мы отправили официальный запрос в Избирательную комиссию Свердловской области.

Напомним, в Ленинском одномандатном избирательном округе № 20 победу с 43,15% голосов одержал единоросс Вячеслав Погудин. Коммунист Михаил Бояркин набрал 21,81% голосов, а Надежду Журавлёву поддержало 19,56% избирателей.