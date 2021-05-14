В Нижнем Тагиле после застолья юбиляр убил родственницу

8 мая в Нижнем Тагиле в квартире дома на улице 9 Января 45-летний мужчина убил свою 50-летнюю родственницу. Трагедия произошла после застолья по поводу юбилея подозреваемого. Как сообщает пресс-служба СКР по Свердловской области, ночью гости легли спать, а юбиляр продолжил пить в одиночку. В какой-то момент он схватил нож и несколько раз ударил свою 50-летнюю родственницу, которая скончалась на месте. После этого юбиляр вышел на улицу и уснул возле дома.

«Подозреваемый проснулся и, осознав, что он натворил, сам пришёл в местный отдел полиции и поведал о случившемся. Сведения о совершённом преступлении к тому моменту уже имелись у сыщиков, и мужчину, столь загадочно исчезнувшего со своего юбилея, закончившегося кровавым финалом, полицейские уже разыскивали. Теперь горе-юбиляру предстоит держать ответ перед судом», — сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Мужчине предъявлено обвинение по статье 105 УК РФ «Убийство».