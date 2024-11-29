В Нижнем Тагиле после взрыва в бытовке погиб мужчина

Днём 27 ноября в строительном вагончике возле частного дома на улице 70-летия Победы (Вагонка) произошёл взрыв. Как сообщили АН «Между строк» в отделе надзорной деятельности, по предварительным данным, в нём находился 46-летний мужчина, который занимался утеплением конструкций с помощью монтажной пены.

Пострадавшего в состоянии средней тяжести госпитализировали в ГБ № 1. Мужчина получил ожоги головы, рук и туловища II степени (60% тела). На следующее утро он скончался. Причина происшествия и ущерб устанавливаются дознавателем МЧС. На ликвидацию возгорания привлекались 10 человек и 3 единицы спецтехники.