В Нижнем Тагиле после вмешательства прокуратуры отремонтировали трубы на теплотрассе

Нижнетагильская транспортная прокуратура провела проверку на теплотрассе, по которой доставляется тепло в дома № 1 и 2 на улице Новые Ключики. Установлено, что местами на трубах не было термоизоляции, из-за чего батареи в квартирах нагревались ниже установленных нормативов. Также удалось выявить факт недобросовестного обслуживания теплотрассы ответственной организацией, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

По итогам проверки прокуратура направила представление начальнику Серовского территориального участка Свердловской дирекции по тепловодоснабжению — филиала РЖД, после чего были произведены работы по теплоизоляции, все установленные нарушения устранены.