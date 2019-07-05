В Нижнем Тагиле после столкновения с «девяткой» Nexia улетела с дороги и перевернулась (ФОТО)

Утром 5 июля на улице Свердлова в Дзержинском районе Нижнего Тагила произошло ДТП с участием ВАЗ-2109 и Daewoo Nexia. По предварительной информации, водитель отечественной легковушки не предоставил преимущество иномарке и допустил столкновение. От удара «кореец» вылетел на обочину и перевернулся, а у «девятки» отлетел капот. В отделении пропаганды ГИБДД сообщили, что в результате происшествия никто не пострадал. Как видно на фотографиях очевидцев с места аварии, поставить автомобиль на колёса помогали сотрудники ДПС.