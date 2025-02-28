В Нижнем Тагиле после реконструкции открыли три филиала детских поликлиник

27 февраля в Нижнем Тагиле после капитального ремонта открылись три филиала педиатрической службы Детской городской больницы. Эти изменения стали возможны благодаря программе «Модернизация первичного звена здравоохранения», утверждённой губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым. На обновление трёх подразделений, где получают помощь более 3 тысяч детей, было выделено более 47 млн рублей.

«Мы вас поздравляем, в этом уютном пространстве приятно находиться и посетителям, и сотрудникам. Такие условия безусловно будут способствовать подъёму рождаемости, ведь теперь родители могут быть уверены, что их дети окружены не только заботой специалистов, но и красотой интерьеров современных поликлиник. Всем здоровья, успешной работы, пусть дети почаще приходят сюда с профилактической целью», — сказала на торжественном открытии заместитель министра здравоохранения Свердловской области Елена Чадова.

Помещения преобразились внутренне и внешне. Провёлся ремонт кровли, изменена планировка. Установили новые окна, двери, полы и потолки, отремонтировали кабинеты, обновили электроборудование и сантехнику, систему пожарной безопасности и видеонаблюдение. В филиале на улице Сурикова, 18/1 полностью заменили крышу и укрепили стены. В здании на улице Джамбула, 45а также укрепили наружную стену. Во всех филиалах теперь новая медицинская и корпусная мебель, а также современное оборудование.

«Структурные подразделения больницы активно модернизируют, в настоящее время ремонтируют ещё несколько объектов. Комфортные условия работы могут привлечь новых специалистов в наше медицинское учреждение», — рассказал главный врач Детской городской больницы Дмитрий Клеймёнов.

В филиалах появились новые кабинеты для приёма пациентов, а также комнаты для кормящих мам. Для удобства родителей, обустроены зоны ожидания, установлены пеленальные столики и организована понятная навигация. В поликлинике на улице Сурикова, 18/1 открылся кабинет неотложной помощи для детей с подозрением на инфекции. На втором этаже расположились кабинеты участковых врачей и специалистов узкого профиля.

«Стало намного красивее, уютнее. Хорошо, что в филиале можно поставить прививки и сдать анализы, а раньше нужно было ехать в поликлинику на общественном транспорте с маленьким ребёнком — это очень неудобно», — поделилась впечатлениями жительница Нижнего Тагила Алёна Попова.

Программа модернизации направлена на то, чтобы медицинская помощь была доступна всем людям, независимо от места проживания и возраста. По решению Владимира Путина программа будет действовать до 1 января 2025 года в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».