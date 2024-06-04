В Нижнем Тагиле после проверки прокуратуры из «Почты России» уволили бывшую сотрудницу МВД

В результате проверки прокуратуры Пригородного района из «Почты России» за нарушение антикоррупционного законодательства была уволена бывшая сотрудница МВД.

Выяснилось, что в период с августа по сентябрь 2023 года женщина замещала должность стажёра инспектора по исполнению административного законодательства в МУ МВД России «Нижнетагильское».

После увольнения из органов внутренних дел в январе 2024 года тагильчанка трудоустроилась оператором связи в Нижнетагильский почтамт АО «Почта России». При трудоустройстве женщина не только не сообщила работодателю о том, что ранее замещала должность государственной службы, но и в заявлении на имя директора указала, что не замещала должности государственной и муниципальной службы в последние 2 года, как того требует законодательство.

«Действующим законодательством предусмотрено, что граждане, замещавшие должности государственной или муниципальной службы, в течение двух лет после увольнения с государственной или муниципальной службы обязаны при заключении трудовых договоров сообщать работодателю сведения о последнем месте службы», — напоминают в прокуратуре.

Прокуратура Пригородного района директору УФПС Свердловской области и макрорегиона Урал АО «Почта России» внесла представление об устранении нарушений закона, по результатам рассмотрения которого женщина была уволена в связи с нарушением установленных ТК РФ правил заключения трудовых отношений.