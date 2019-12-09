В Нижнем Тагиле после пожара 41-летний мужчина в тяжёлом состоянии попал в больницу

В Нижнем Тагиле при пожаре в пятиэтажном доме на Красном Камне пострадал 41-летний мужчина. В результате отравления продуктами горения его госпитализировали в тяжёлом состоянии.

О возгорании в квартире на третьем этаже дома по адресу Карла Либкнехта, 23 стало известно сегодня, 9 декабря, в 7 утра. Как рассказали АН «Между строк» в отделе надзорной деятельности МЧС, на площади трёх квадратных метров горели вещи и домашнее имущество. На месте работали три спецмашины и восемь спасателей, они вывели из задымлённого помещения 15 жильцов.

По предварительным данным, возгорание произошло из-за непотушенной сигареты пострадавшего.