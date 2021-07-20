В Нижнем Тагиле после полицейской проверки кафе хозяин выставил заведение на продажу (ВИДЕО)

Владелец кафе «Ресторанчик» на Вагонке решил продать своё заведение после того, как к нему пришли сотрудники полиции с проверкой. Инцидент произошёл 17 июня 2021 года. Как рассказали АН «Между строк» в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское», оперативные мероприятия проводились сотрудниками ОЭБ и ПК совместно с подразделением по исполнению административного законодательства при участии представителей общественности по поступившему в полицию сообщению о незаконной реализации алкогольной продукции в данном заведении.

«В подсобном помещении находились бутылки с крепким алкоголем, которые были изъяты. Во время проверочных мероприятий владелец заведения вёл себя крайне агрессивно, ругался и разбил весь изъятый алкоголь», — пояснили в полиции.

В отношении собственника кафе сотрудники полиции составили два материала — по ч. 3 ст. 14.17 и 20.6.1 КоАП РФ. Оба будут рассмотрены судами соответствующих инстанций.

Сам владелец заведения в группе кафе во «ВКонтакте» написал, что считает действия сотрудников полиции незаконными. И пока его невиновность не будет доказана, он принял решение закрыть заведение.

«В ходе операции было изъято колоссальное количество алкоголя. Целых восемь бутылок вина элитных марок, которые, по версии следствия, были припасены для страждущих похмелиться парижан. И неважно, что данное спиртное осталось от празднования моего дня рождения 16 июня. Неважно, что факта продажи зафиксировано не было, неважно, что вино находилось в подсобном помещении, а на баре нет даже мерного стаканчика. Важно, что наше кафе прекратило свою работу, так как я не считаю возможным для себя работать без доказательства моей невиновности в суде», — говорится в сообщении.

В середине июля на «Авито» появилось объявление о продаже кафе. Владелец оценил бизнес в 7 млн рублей.

Журналисту АН «Между строк» предприниматель заявил, что пока не готов комментировать ситуацию.