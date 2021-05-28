В Нижнем Тагиле после наезда на бетонный блок пострадал мотоциклист

Вчера, 27 мая, в Нижнем Тагиле возле дома № 1б по улице Лебяжинской произошло ДТП с участием мотоцикла Motoland. По данным отдела пропаганды ГИБДД, 22-летний мотоциклист, двигаясь по лесной дороге в сторону коллективного сада, допустил наезд на бетонный блок. В результате аварии мужчину госпитализировали с открытым переломом правой голени. В ГИБДД отметили, что водитель не имел прав соответствующей категории А и транспортное средство не было зарегистрировано в автоинспекции.

ГИБДД обращает внимание на важность соблюдения не только обязательных правил дорожного движения, но и рекомендует выполнять элементарные правила безопасного поведения при управлении мототранспортом. Управляя мотоциклом в лесополосе, нужно быть бдительным. Неровность грунтового покрытия, поваленные деревья, камни, овраги в траве, брошенные предметы также могут создать водителю неудобства в виде наезда на препятствие. Поэтому, кроме защиты головы, обязательно позаботьтесь о своих конечностях. Надевайте перчатки, не используйте шлёпки. Обувь должна быть закрытой, хорошо фиксироваться на ногах, иметь высокий верх для защиты голени.