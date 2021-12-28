Общество

В Нижнем Тагиле после капитального ремонта открылся филиал детской поликлиники на Руднике им. III Интернационала

28.12.2021 17:57
В Нижнем Тагиле после капитального ремонта открылся филиал детской поликлиники на Руднике им. III Интернационала

После капитального ремонта на Руднике им. III Интернационала открылся филиал детской городской поликлиники. Он сразу приобрёл статус «бережливой поликлиники» и уже принимает первых пациентов, сообщает пресс-служба администрации города. В филиале работают два педиатрических участка, а всего к поликлинике прикреплены 1700 детей.

Помещения лечебного учреждения по адресу Московская, 10 были отремонтированы в рамках программы «Модернизация первичного звена здравоохранения Свердловской области». Здесь была выполнена перепланировка кабинетов, полностью заменена система отопления, смонтирована новая электропроводка и система канализации. Сейчас для разделения потоков пациентов организована работа фильтра — кабинета, куда попадают дети с симптомами вирусных заболеваний. Строители расширили внутреннее пространство, увеличили проходы, чтобы создать комфортные условия для детей с ограниченными возможностями здоровья. Также в обновлённой поликлинике установлен шагающий подъёмник. В общей сложности работы выполнены на сумму 4,4 млн рублей.

«Наша основная задача — сохранить оказание первичной медицинской помощи в отдалённых территориях: Рудник, посёлок Северный, микрорайон Малая Кушва, чтобы родителям с детьми было удобно и комфортно. Это результат совместной работы муниципалитета, депутатов городской думы и Законодательного собрания Свердловской области», — рассказал главврач Детской городской больницы Нижнего Тагила Дмитрий Клеймёнов. 

Как рассказали в пресс-службе администрации, в начале 2022 года ещё две поликлиники — на улицах Окунева и Черных — встанут на ремонт. В настоящее время проводятся конкурсные процедуры по определению подрядных организаций. Капитальное преображение поликлиники на улице Карла Маркса запланировано в 2023 году.

Фото: пресс-служба Детской городской больницы
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