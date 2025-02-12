В Нижнем Тагиле после капитального ремонта открылась женская консультация городской больницы № 4

Обновлённая женская консультация ГБ № 4 в Нижнем Тагиле (ул. Гвардейская, 52) вновь открыла свои двери после капитального ремонта, проведённого в рамках региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения, одобренной губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым. Стоимость работ превысила 30 млн рублей.

«В течение последних лет благодаря национальному проекту “Здравоохранение” удалось многое сделать для развития инфраструктуры медучреждений Свердловской области. По решению президента России Владимира Путина модернизация амбулаторной службы с 1 января 2025 года стала одним из приоритетов нового нацпроекта “Продолжительная и активная жизнь”. Это значит, что впереди нас ждёт ещё много открытий медицинских подразделений — как отремонтированных, так и вновь построенных, в разных уголках региона», — поделилась планами начальник отдела организации медицинской помощи матерям и детям министерства здравоохранения Свердловской области Елена Савельева.

Капитальный ремонт шёл более года, открытия ждали 15 тысяч тагильских женщин. Теперь они смогут получать медицинскую помощь в современных и комфортных условиях. Пока строители обновляли здание общей площадью 900 квадратных метров, возведённое почти 50 лет назад, медицинский персонал продолжал оказывать помощь, заботясь о будущих мамах и помогая женщинам в вопросах репродуктивного здоровья.

В процессе работ были заменены инженерные сети, окна и вентиляция, а также капитально отремонтированы кабинеты. Установлены пандусы для удобного передвижения колясок и маломобильных граждан. Пространство модернизировано в соответствии со стандартами акушерско-гинекологической помощи, что позволяет тагильчанкам проходить необходимые диагностические исследования и готовиться к родам на одной площадке. В консультации появились «открытая регистратура», новая навигация и современная мебель.

«Сочетание комфорта и высокого качества медицинской помощи стало главной задачей модернизации ключевого звена амбулаторно-поликлинической службы в акушерстве и гинекологии. Мы не просто сделали ремонт, мы создали единый современный медицинский комплекс в сфере материнства и детства», — отметил главный врач ГБ № 4 Нижнего Тагила Константин Аникин.

В настоящее время в женской консультации на учёте находятся 170 будущих матерей. Тем, кто столкнулся с трудностями на пути к желаемому пополнению в семье, помощь окажут в специализированном кабинете патологий репродуктивной системы и единственном в Горнозаводском округе кабинете бесплодного брака, где пары проходят полное обследование и, при необходимости, получают направление на ЭКО. В учреждении предусмотрены приёмы не только гинекологов, но и медицинского психолога. Открыт дневной стационар на 14 мест, а также малая операционная, где врачи используют современный метод УЗИ-кавитации для лечения акушерско-гинекологических заболеваний.

«Для женщин создана пациентоориентированная среда, внедрены основы “бережливой поликлиники”, электронный документооборот. Посетительницам теперь не приходится тратить время на ожидание в очередях. И настроение сотрудников, которые работают в улучшенных условиях, совершенно иное», — рассказала заведующая женской консультацией Виктория Коновалова.

После реконструкции в женской консультации был открыт кабинет патологий шейки матки. Учитывая, что злокачественные образования женской репродуктивной системы все чаще выявляются у молодых девушек, медики будут внимательно обследовать пациенток на наличие опухолевых процессов, используя «золотой стандарт» своевременного обнаружения рака шейки матки — жидкостную цитологию. Это направление планируется сделать приоритетным. Работу, проведённую в здании, высоко оценили как врачи, так и посетители.