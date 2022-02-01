В Нижнем Тагиле после капитального ремонта открылась школа № 24 

На Руднике им. III Интернационала после капитального ремонта открылась школа № 24. Как сообщает пресс-служба администрации города, 317 детей приступили к занятиям в обновлённом образовательном пространстве.

Школу построили в 1957 году, но капремонт провели впервые: была выполнена перепланировка кабинетов, оборудован гардероб, кабинеты медика и психолога, а также столовая. Каждый класс оснащён интерактивными досками, учебными пособиями и лабораторными инструментами.

Для школьников также закупили цифровое оборудование для проведения физических опытов, электронный микроскоп для трансляции изображения микропрепаратов на интерактивной доске, 3D-принтеры, «умную цифровую теплицу», манекены для отработки навыков оказания первой медицинской помощи, мобильный лингафонный кабинет и другое.

В свободное от учёбы время школьники смогут заниматься спортом на новом стадионе, которого не было до реконструкции. А во время перемены дети смогут играть в настольный теннис или вести бои на шахматных столах, которые установлены в коридорах учебного заведения. Также в школе оборудовали художественный класс с набором музыкальных инструментов. В мэрии отметили, что теперь детям не нужно будет выезжать в город, чтобы посещать художественную школу или заниматься музыкой.

Как рассказала директор школы Лилия Якупова, особой гордостью школы являются издательский центр и телестудия. В отдельном кабинете разместилось самое современное оборудование для выпуска школьной газеты, а также производства телевизионных сюжетов.

Стоимость ремонта составила 125,6 млн рублей. Ещё 78 миллионов было выделено на приобретение оборудования и мебели. Ремонт продолжался ровно год, в это время дети учились в школе № 3.