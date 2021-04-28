В Нижнем Тагиле после годового перерыва пройдёт танцевальная прогулка

Двенадцатая танцевальная прогулка «Dance Walking Тагил» (12+) пройдёт на Вагонке во вторник, 4 мая, после перерыва длиной полтора года.

«Долгое время мы не проводили прогулки из-за пандемии. Но сейчас решили возобновить, потому что хочется встречаться с людьми и танцевать на улицах города. Тем более мы собираемся на улице, танцующие могут соблюдать дистанцию. Да, опасений меньше, чем в прошлом году. Многие люди уже привиты», — рассказала организатор прогулки Виктория Юрьева.

Участники встретятся в 16:00 у КРЦ «Россия» и будут двигаться, танцуя, в сторону Ледового дворца.

Напомним, суть прогулки заключается в том, что совершенно незнакомые люди в назначенное время собираются и идут по заранее спланированному маршруту в танце. Плейлист прогулки нужно заранее скачать в телефон или плеер. Стать участником события может любой желающий, участие бесплатное.