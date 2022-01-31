В Нижнем Тагиле после двухлетнего перерыва пройдёт вокальный конкурс «Золотой петушок» 

Финал 32-го всероссийского детского эстрадного телевизионного конкурса «Золотой петушок» (6+) пройдёт в Нижнем Тагиле с 31 марта по 3 апреля. В 2020 и 2021 годах конкурс был отменён из-за сложной эпидобстановки.

В конце марта во Дворец культуры «Юбилейный» приедут 80 победителей отборочных туров из Москвы, Красноярска, Новосибирска, Глазова, Челябинска, Екатеринбурга, Оренбурга, Луганска, сообщает ТРК «Телекон».

Оценивать выступления юных исполнителей будут народные артисты России и тагильская певица Светлана Кашина. По словам директора конкурса Бориса Молочкова, финал пройдёт с максимальным соблюдением требований эпидбезопасности. 2 апреля состоятся мастер-классы и концерт участников шоу «Голос. Дети» (0+) — среди финалистов «Золотого петушка» 9 финалистов и полуфиналистов этого вокального конкурса.