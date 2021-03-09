В Нижнем Тагиле посетительница бара Nebar украла из гардероба шубу за 150 тысяч рублей

В Нижнем Тагиле сотрудники отдела полиции № 16 раскрыли кражу норковой шубы из гардероба бара Nebar. Сообщение о происшествии поступило 7 марта около 12:00. А уже 8 марта шуба была возвращена владелице.

37-летняя жительница Дзержинского района отдыхала с другом в баре. Под утро, когда пара засобиралась домой, в гардеробе женщине вместо элегантной шубы выдали молодёжную куртку. Хозяйка «норки» стоимостью 150 тысяч рублей обратилась в полицию. Оперативники проверили записи с камер видеонаблюдения. На видео попали две молодые особы, которые некоторое время находились возле гардероба, в котором не было гардеробщицы. Воспользовавшись ситуацией, одна из подруг схватила висящую на вешалке шубку и покинула кафе.

Поиском женщин занялись сыщики уголовного розыска отдела полиции № 16. Как оказалось, из увеселительного заведения девушки уехали на такси. Благодаря полученной от компании-перевозчика информации полицейские выяснили, что хозяин частного дома, куда приехали подруги после тусовки, периодически сдаёт его в аренду. Он подтвердил, что в этот раз дом снимала жительница Верхней Туры, которая утром съехала.

Любительницу мехов сыщики задержали на следующий день у неё дома. Девушка призналась, что шубу взяла её подруга, также проживающая в Верхней Туре. Ранее не судимая 20-летняя девушка не стала отрицать вину. Она призналась, что решилась на кражу из-за отсутствия гардеробщицы. Похищенная шуба была найдена у неё дома. Ближе к вечеру оперативники уголовного розыска вернули владелице её меховую шубу, получив в свой адрес слова благодарности.

Следствием возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража, совершённая с причинением значительного ущерба), предусматривающей наказание до пяти лет лишения свободы. До суда подозреваемая останется под подпиской о невыезде.