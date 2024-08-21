В Нижнем Тагиле порядка 30 пострадавших от взрыва газа на Вагонке семей оформляют сделки на новые квартиры

По поручению Евгения Куйвашева первый заместитель губернатора Алексей Шмыков побывал в Нижнем Тагиле, где лично проконтролировал процесс решения всех вопросов жителей, пострадавших от частичного обрушения дома № 81 на улице Сибирской.

«‎Завершается ремонт кровли соседнего дома № 83. Она частично пострадала в день трагедии. В преддверии осенних дождей жильцы верхних этажей могут не переживать о том, что их квартиры пострадают от подтоплений. Начались работы по восстановлению повреждённых окон, сейчас подрядчик проводит замеры конструкций, чтобы оперативно приступить к их изготовлению и монтажу», — сообщил замгубернатора в своём Telegram-канале.‎

По словам Алексея Шмыкова, сотрудники администрации города помогают людям подобрать новое жильё. Уже заключены 62 соглашения с собственниками для получения выплат на приобретение жилья и один договор соцнайма. Порядка 30 семей оформляют сделки на новые квартиры.