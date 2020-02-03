В Нижнем Тагиле полуторагодовалая девочка выпала с третьего этажа

Сегодня, 3 февраля, около 12 часов дня в диспетчерскую ЕДДС поступил сигнал о том, что из окна третьего этажа дома № 123 по улице Пархоменко выпала полуторагодовалая девочка, сообщает «Телекон». По информации пресс-группы МУ МВД «Нижнетагильское», девочка не получила серьёзных травм, переломов, но ей потребовалась госпитализация. Сейчас малышка находится под наблюдением медиков. Правоохранители выяснили, что 37-летняя мама ребёнка в момент ЧП была на кухне, а девочка самостоятельно забралась на подоконник и открыла окно. В полиции уточняют, что многодетная мать (у женщины ещё есть 18-летняя дочь и 14-летний сын) воспитывает детей одна, но ранее в поле зрения ПДН не попадала.