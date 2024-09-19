В Нижнем Тагиле полным ходом идёт благоустройство сквера на проспекте Строителей

В Нижнем Тагиле продолжается ремонт сквера на проспекте Строителей. Несмотря на то, что объекту не досталось федерального финансирования, все строительные работы будут производиться за счёт муниципального бюджета.

Напомним, в 2023 году прошло голосование за благоустройство объектов по программе «Формирование комфортной городской среды» на 2024 год. Тогда сквер занял второе место, уступив территории около машиностроительного техникума на Вагонке.

«Давно об этой территории говорили. Были в аварийном состоянии спуски. Территория не победила в рейтинговом голосовании, но тем не менее было принято решение благоустроить её за муниципальные средства», — прокомментировал мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев.

По словам градоначальника, в этом году будет приведена в порядок верхняя площадка, восстановлено озеленение откосов и газонов. Также будут отремонтированы аварийные подпорные стенки, парапеты, центральный и боковые спуски. Облицовка их гранитной плиткой запланирована на следующую неделю. В сквере появится современное освещение, скамьи и скульптурная композиция в центре зоны отдыха.

В 2024 году будет отремонтирована верхняя площадка сквера, дальнейшее благоустройство запланировано на 2025–2026 годы.