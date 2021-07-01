В Нижнем Тагиле поликлиника хочет закупить медицинские пиявки на 100 тысяч рублей

Городская поликлиника № 4 Нижнего Тагила разместила на сайте госзакупок необычный тендер — на покупку 600 медицинских пиявок. Начальная стоимость контракта — 98,6 тысячи рублей. Как указано в технической документации, пиявки должны быть здоровыми, не иметь физических повреждений на теле и присосках, вес в голодном состоянии — от 0,5 до 3,0 г, а срок «годности» после последнего кормления — не менее 3 месяцев. Черви должны иметь все необходимые документы и сертификаты. Уточняется, что пиявки закупаются для врача-рефлексотерапевта поликлиники.

Для справки

Рефлексотерапия – это раздел медицины, который изучает и разрабатывает различные методы воздействия на организм через нервную систему.

Рефлексотерапевт – специалист, получивший высшее медицинское образование, который занимается профилактикой, диагностикой и лечением различных заболеваний за счёт стимуляции биологически активных точек (акупунктура).

Гирудотерапия – физиотерапевтический метод воздействия на организм человека при помощи медицинских пиявок, относится к альтернативной медицине (одно из направлений натуропатии).