В Нижнем Тагиле полиция задержала трёх наркобарыг

Трое жителей Дзержинского района задержаны сотрудниками отдела по контролю за оборотом наркотиков в ходе оперативно-розыскных мероприятий в съёмной квартире на Октябрьском проспекте. Как рассказали АН «Между строк» в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское», ОПГ состояла из 30-летней женщины и двух мужчин 32 и 37 лет.

При визуальном осмотре квартиры наркополицейские обнаружили улики, свидетельствующие о причастности подозреваемых граждан к незаконному обороту запрещённых веществ. Всего сотрудники полиции изъяли из квартиры более 200 свёртков, в которых по результатам исследования находилось свыше 150 г синтетического наркотического средства N-метилэфедрона. Тагильчанка призналась, что это её единственная возможность заработать деньги, чтобы обеспечить содержание своих детей и больной матери.

«Если бы можно было разгружать металл за 200 тысяч, я бы пошла», — убеждала сотрудников полиции женщина, ранее уже дважды привлекавшаяся к уголовной ответственности за совершение краж.

В полиции отмечают, что в отношении двух детей наркоторговка лишена родительских прав, а трое находятся под опекой бабушки.

В отношении задержанных граждан возбуждено уголовное дело по факту покушения на сбыт наркотических средств в крупном размере. Старший из мужчин и женщина заключены под стражу, второго мужчину суд обязал явкой в органы внутренних дел.