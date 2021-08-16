В Нижнем Тагиле полиция задержала подозреваемых в краже автомобиля

Сотрудники уголовного розыска отдела полиции № 16 МУ МВД России «Нижнетагильское», изучив записи системы «Безопасный город», нашли и задержали трёх автоугонщиков, сообщает пресс-группа управления ведомства.

Автомашина ВАЗ-2106 синего цвета была похищена в ночь на 27 июля, о чём в полицию сообщил владелец транспортного средства, который приобрёл её только 25 июля. Молодому человеку причинён ущерб в размере 20 тысяч рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники установили направление движения похищенного автотранспорта. Подозреваемые были установлены и доставлены в отдел полиции для выяснения обстоятельств. К совершению преступления оказались причастны 18-летний житель посёлка Баранчинский и двое 17-летних подростков. Ранее никто из них к уголовной ответственности не привлекался, все воспитываются в благополучных семьях.

Они признались, что приезжали погулять в Нижний Тагил, а добраться домой решили, воспользовавшись машиной, попавшейся им на глаза во дворе дома в посёлке Кирпичный. В дальнейшем, чтобы избавиться от улик, похитители разобрали автомашину на запчасти и сдали в местный приёмный пункт.

В настоящее время несовершеннолетние подозреваемые отпущены под подписку о невыезде, старший участник преступления помещён в изолятор временного содержания до принятия решения об избрании ему меры пресечения.