В Нижнем Тагиле полиция задержала крупного наркодилера

Оперативниками отдела по контролю за оборотом наркотических средств МУ МВД «Нижнетагильское» задержан ранее не судимый 31-летний житель Новоуральска, подозреваемый в хранении и сбыте запрещённых веществ. В общей сложности у наркодилера изъято более 2 килограммов наркотиков, которые данный гражданин намеревался реализовывать через закладки на территории Нижнего Тагила. Имея оперативную информацию, на Черноисточинском шоссе наряд ДПС остановил автомобиль с подозреваемым.

В ходе личного досмотра у мужчины были изъяты наркотические вещества и сотовый телефон, в котором оперативники обнаружили фотографии тайников-закладок, расположенных на территории Ленинского района.