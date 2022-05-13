В Нижнем Тагиле полиция задержала крупного наркодилера

Оперативниками отдела по контролю за оборотом наркотических средств МУ МВД «Нижнетагильское» задержан ранее не судимый 31-летний житель Новоуральска, подозреваемый в хранении и сбыте запрещённых веществ. В общей сложности у наркодилера изъято более 2 килограммов наркотиков, которые данный гражданин намеревался реализовывать через закладки на территории Нижнего Тагила. Имея оперативную информацию, на Черноисточинском шоссе наряд ДПС остановил автомобиль с подозреваемым.
В ходе личного досмотра у мужчины были изъяты наркотические вещества и сотовый телефон, в котором оперативники обнаружили фотографии тайников-закладок, расположенных на территории Ленинского района.
«В ходе обыска в городе Новоуральске в его жилище сотрудники полиции обнаружили вещества и атрибутику, указывающие на полную причастность задержанного к незаконному обороту наркотических веществ. В комнате полицейскими обнаружены: электронные весы, мотки изоляционной ленты различных цветов, полимерные пакетики с застёжкой зип-лок, магниты, гайки. В дальнейшем при осмотре квартиры оперативники обнаружили большое количество наркотических веществ. Подозреваемый хранил запрещённые вещества в стакане, кастрюле, тарелке и металлическом футляре. На снятом со стены зеркале подозреваемый высушивал под батареей наркотическое вещество под названием мефедрон. Также в ходе обыска оперативники обнаружили более 40 готовых свёртков из изоляционной ленты и 20 крупных фрагментов прямоугольной формы с растительным веществом коричневого цвета. Как подтвердило исследование, проведённое экспертом полиции, изъятые вещества являются наркотическими. Исходя из заключения, в квартире подозреваемого изъято около 2 килограммов гашиша, 350 граммов N-метилэфедрона и около 500 граммов мефедрона, которые подозреваемый в ближайшее время намеревался сбыть путём закладок на территории Нижнего Тагила. Полицией Нижнего Тагила возбуждён ряд уголовных дел по факту сбыта и покушения на сбыт наркотических средств в особо крупном и значительном размере. Подозреваемый заключён под стражу», — отметил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.