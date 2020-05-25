В Нижнем Тагиле полиция задержала банду рецидивистов

Сотрудниками полиции Нижнего Тагила по подозрению в ряде имущественных преступлений задержаны двое уроженцев Качканара 38 и 32 лет. Как сообщает пресс-группа МУ МВД «Нижнетагильское», 15 мая в полицию обратилась пожилая женщина, которая пояснила, что неизвестный мужчина выхватил у неё из рук сумку и убежал. Позже при осмотре места происшествия сотрудники полиции обнаружили сумку, из которой грабитель забрал сотовый телефон и кошелёк с деньгами. Ущерб составил более 15 тысяч рублей.

«В ходе работы по установлению лиц, причастных к нападению, сотрудники уголовного розыска проверяли граждан, ранее судимых за аналогичные преступления, также просматривали записи с камер наружного наблюдения, установленных в близлежащем районе. На одной из записей были выделены двое мужчин, один из которых по приметам, данным потерпевшей, очень походил на злоумышленника», — пояснили в полиции.

Позже данные граждане были задержаны. Установлено, что 38-летний грабитель только в марте этого года освободился из мест лишения свободы, где отбывал наказание за кражи. В тот день вместе с ним был 32-летний приятель, который освободился из колонии в мае прошлого года.

«Во время работы с подозреваемыми лицами сотрудники полиции установили их причастность к совершению краж из магазинов электроники, по которым ранее в органах внутренних дел Нижнего Тагила были возбуждены уголовные дела, — рассказали в пресс-группе. — В магазине по проспекту Ленина ещё 10 мая злоумышленники похитили портативную колонку стоимостью порядка 7000 рублей, а 17 мая из магазина в торговом центре по улице Пархоменко — три дорогостоящих сотовых телефона. Также установлены и задержаны ещё двое подельников, причастных к кражам. Изъятые из магазинов видеозаписи подтверждают причастность задержанных лиц к совершению преступлений».

В настоящее время подозреваемые проверяются на возможное совершение других преступлений на территории Нижнего Тагила. Трое из задержанных заключены под стражу. Оперативники установили места сбыта похищенного ими имущества, идёт работа по возвращению его законным владельцам.