В Нижнем Тагиле полиция задержала 19-летнего курьера-мошенника, укравшего у пенсионеров 400 тысяч рублей.

В Нижнем Тагиле сотрудники полиции задержали 19-летнего мошенника-курьера из Екатеринбурга. Молодой человек был участником преступной схемы «Ваш родственник попал в ДТП» и за время преступной работы похитил у пенсионеров 400 тысяч рублей. Об этом АН «Между строк» сообщили в пресс-группе МУ МВД России «Нижнетагильское».

«Установлено, что житель Екатеринбурга, называющий себя самозанятым, нашёл в популярном мессенджере “непыльную подработку”. Ему предложили обязанности курьера, в задачи которого входит выезд по указанным адресам, где необходимо забирать посылки с денежными средствами. За это полагалось 10% от полученной суммы, остальное необходимо было переводить на определённые счета. Молодого человека ничего не смутило, и несколько таких его визитов оказались успешными. После чего “работодатель” направил курьера в Нижний Тагил, где парень успел побывать по двум адресам», — сообщает полиция.

Жертвами молодого курьера стали несколько человек. Первый пострадавший — 84-летний пенсионер, проживающий на улице Карла Либкнехта. Пожилой мужчина передал пакет с вещами, в которых лежали 100 тысяч рублей. По его мнению, он передавал деньги своей знакомой, которая стала виновницей ДТП. Ложную информацию тагильчанину сообщила звонившая ему «следователь Татьяна Александровна». Женщина на другом конце провода объяснила, что деньги нужно спрятать: завернуть в наволочку и сложить в пододеяльник и свитер.

Второй жертвой стала 83-летняя пенсионерка, проживающая в Тагилстроевском районе на улице Дарвина. Ей позвонили лжесотрудники полиции и передали информацию, что её дочь стала виновницей ДТП, а чтобы «замять дело», необходимо заплатить 200 тысяч рублей. Пострадавшая женщина услышала в трубке телефона знакомый голос, поверила и передала деньги.

«Похищенные деньги парень поделил в соответствии с договорённостью, оставив себе 30 тысяч рублей, и вернулся домой. Позже мошенники сообщили, что в Екатеринбурге нужно забрать ещё посылку с деньгами, которые также необходимо перевести на счёт, оставив себе положенный процент. При передаче денег курьера и задержали сотрудники полиции. В чемодане, который ему передал водитель автомашины, лежали личные вещи и 100 тысяч рублей, которые, как оказалось, уже во второй раз были похищены у того самого 84-летнего пенсионера из Нижнего Тагила», — комментируют в ведомстве.

Следственное управление МУ МВД России «Нижнетагильское» возбудило уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершённое в значительном размере). В отношении задержанного проводится проверка на причастность к другим преступлениям. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.