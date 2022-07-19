В Нижнем Тагиле полиция во время рейда выявила порядка 300 административных правонарушений

В Нижнем Тагиле полицейские провели очередной профилактический рейд «Улица». В этот раз дополнительно было задействовано более 90 постов, что составляет около 250 сотрудников полиции.

Стражи порядка следили за поведением тагильчан на улицах, проверяли документы граждан, состоящих на учетах в органах внутренних дел, проводили мероприятия по выявлению фактов незаконной продажи алкоголя и приёма лома металла.

В ходе рейда выявлено почти 300 административных правонарушений. Из них 90 протоколов составлены в отношении тагильчан за потребление алкоголя в общественных местах, 33 человека привлечены к ответственности за неуплату ранее наложенных административных штрафов, 22 человека привлечены к административной ответственности за допущенные нарушения установленных судом ограничений. 20 человек получили штраф за нарушение правил дорожного движения. В отношении 11 взрослых составлены административные протоколы по ст. 5.35 КоАП за неисполнение своих родительских обязанностей. Полиция установила, что за время рейдовых мероприятий выявлено 6 фактов продажи нелегальной алкогольной продукции. Из незаконного оборота изъято почти 200 литров алкоголя, выявлено 2 факта незаконного оборота лома металла, где изъято порядка 170 килограмм.

В полиции говорят, что благодаря такой масштабной профилактической работе удалось раскрыть преступления превентивной направленности. Это угроза убийством, истязание, причинение легкого вреда здоровью, что позволяет предупредить совершение более тяжких преступлений.

Также правоохранители вручили тагильчанам более сотни памяток с рекомендациями о защите от телефонных мошенников.