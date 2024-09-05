В Нижнем Тагиле полиция в лесу задержала наркомана

В Нижнем Тагиле в ходе оперативно-розыскного мероприятия «Наблюдение» в лесополосе возле базы отдыха сотрудники уголовного розыска транспортной полиции задержали 37-летнего жителя Верхней Салды. Полицейские, заметив гуляющего в лесу мужчину, приняли решение о проверке у него документов, а также уточнении причины его нахождения в лесополосе. У оперативников имелись предположения о возможной причастности мужчины к незаконному обороту наркотических веществ.

«Задержанный признался, что приехал на место, чтобы забрать из тайника закладку с наркотическим веществом. Его он приобрёл через интернет, а когда перевёл деньги за покупку, то ему прислали сообщение с координатами закладки. Житель Верхней Салды также рассказал, что наркотики употребляет более трёх лет приобрёл запрещённые вещества для личного употребления. После того как он обнаружил тайник в лесу, вытащил оттуда свёрток, спрятал его в правом носке и пошёл в сторону остановки общественного транспорта. На лесной тропе его остановили сотрудники полиции», — рассказали в пресс-службе УТ МВД по УрФО.

Стражи порядка доставили мужчину в дежурную часть ЛО МВД России на станции Нижний Тагил, где при проведении личного досмотра из правого носка задержанного изъяли один свёрток, в котором находилось 0,68 грамма метилэфедрона.

В отношении подозреваемого 27 августа возбуждено уголовное дело за незаконный оборот наркотиков. Расследование уголовного дела продолжается, в отношении задержанного избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.