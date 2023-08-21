В Нижнем Тагиле полиция устанавливает личность женщины, подозреваемой в краже парфюма

Полиция Нижнего Тагила устанавливает личность женщины, подозреваемой в краже туалетной воды из парфюмерного магазина в ТРЦ «КИТ» 23 июля. Как сообщает пресс-группа МУ МВД «Нижнетагильское», на видеозаписи с камеры наблюдения видно, что посетительница торгового центра уверенно прошла к прилавку, откуда достала упаковку, быстрым движением спрятала её под жакет и так же быстро вышла из торговой точки. Продавец, заметив пропажу, выбежала следом за женщиной, но та уже успела скрыться. В результате хищения магазину причинён ущерб в размере 6 тысяч рублей. В отделе полиции № 20 МУ МВД России «Нижнетагильское» по данному факту ведётся проверка.

Просьба ко всем, кому знакома эта женщина, сообщить информацию в дежурную часть полиции по телефону 8 (3435) 97-65-02.