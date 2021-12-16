В Нижнем Тагиле полиция устанавливает личность мужчины

Полиция Нижнего Тагила устанавливает личность мужчины, который находится на лечении в специализированном медицинском учреждении. На вид мужчине около 35–40 лет, в результате отморожения у него ампутированы стопы и голени на обеих ногах.

«Периодически мужчина рассказывает, что его зовут Вячеслав Мочанов. С его слов, он когда-то проживал в городе Екатеринбурге в детском доме, у него есть младшая сестра, данных которой он не помнит. Где и с кем проживает, а также иные обстоятельства своей жизни мужчина пояснить не может», — говорят в полиции.

Просьба ко всем, кто может помочь установить личность мужчины, связаться с дежурной частью отдела полиции № 21 МУ МВД «Нижнетагильское» по телефону 8 (3435) 97-63-02.