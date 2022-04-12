В Нижнем Тагиле полиция разыскивает скрывшуюся от следствия пенсионерку

Полиция Нижнего Тагила разыскивает женщину, которая самовольно подключила свой дом к центральному газопроводу. Как сообщили в пресс-группе МУ МВД России «Нижнетагильское», в отношении Людмилы Гаращенко возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража».

С заявлением в полицию против 69-летней женщины обратились представители газовой службы. Материальный ущерб составил более 30 тысяч рублей. Пенсионерке была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Ранее женщина проживала на улице Енисейской, однако сейчас она скрылась и не выходит на связь.

Полицейские просят всех, кто видел женщину или знает о ее местонахождении, позвонить в дежурную часть отдела полиции № 19 МУ МВД России «Нижнетагильское» по телефону 8 (3435) 97-69-32.

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