В Нижнем Тагиле полиция разыскивает рецидивиста по кличке Дима Лысый

Полиция Нижнего Тагила разыскивает подозреваемого в совершении тяжкого преступления 36-летнего Дмитрия Клюкина, известного в определённых кругах как Дима Лысый. Подозреваемый ранее уже привлекался к уголовной ответственности.

Последний раз мужчина был осуждён в 2021 году за совершение кражи и получил условное наказание в виде 1 года с испытательным сроком на 1 год, который закончился в мае.

О местонахождении разыскиваемого мужчины просят сообщить в дежурную часть отдела полиции № 20 МУ МВД России «Нижнетагильское» по телефону 8 (3435) 97-65-02.