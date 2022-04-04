В Нижнем Тагиле полиция разыскивает рецидивиста, который обворовывал садовые домики

В Нижнем Тагиле полиция разыскивает 51-летнего вора-рецидивиста Николая Шиловского, который подозревается в кражах в коллективных садах УВЗ на Вагонке. Как сообщили в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское», ранее мужчина был неоднократно судим за кражи. В последний раз он освободился из мест лишения свободы в 2018 году, но в 2020-м его снова осудили, подозреваемый получил 2 года условно.

Приметы Николая Шиловского: рост 185 см, лицо овальное, брови светлые, нос прямой, волосы русые. Мог быть одет в бело-синюю куртку, чёрные брюки, чёрные ботинки. Возможно, хромает на левую ногу. Может представляться другим именем. В полиции утверждают, что разыскиваемый раньше проживал на Вагонке на улице Правды.

Полицейские просят всех, кто видел этого мужчину или знает о его местонахождении, позвонить в дежурную часть отдела полиции № 17 МУ МВД России «Нижнетагильское» по телефону 8 (3435) 97-68-02 либо в группу розыска 8 (3435) 97-68-59.