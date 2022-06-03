В Нижнем Тагиле полиция разыскивает пропавшего 8 месяцев назад 45-летнего мужчину

В Нижнем Тагиле полицейские разыскивают 45-летнего Руслана Соколова. 30 мая 2022 года в отдел полиции № 16 обратился отец мужчины, который с октября 2021 года утратил связь с сыном, рассказали в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское».

По словам мужчины, сын зарегистрирован на улице Полярной, последний раз родственники встречались 2 октября 2021 года. С тех пор пропавший на связь с родными не выходит. Сын может злоупотреблять спиртными напитками, считает отец. Руслан Соколов имел при себе мобильный телефон, но абонент сейчас не доступен.

Особые приметы: среднего телосложения, рост 170–175 см, лицо овальное, волосы тёмные прямые, брови дугообразные, нос прямой, губы тонкие, глаза каре-зелёные. С левой стороны под губой есть родимое пятно, имеет проблемы с ногами, носит очки.

Просьба ко всем, кто видел Руслана Соколова, позвонить по телефонам 8 (3435) 97-64-02, 8 (3435) 97-64-78 или 02.