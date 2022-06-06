В Нижнем Тагиле полиция разыскивает подростка, сбежавшего из дома

Полицейские Нижнего Тагила разыскивают 14-летнего Дениса Гриня, который утром 5 июня в очередной раз ушёл из дома на улице Захарова. Как рассказали АН «Между строк» в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское», в последнее время конфликтных ситуаций в семье не происходило.

Подросток состоит на учёте в подразделении по делам несовершеннолетних за неоднократные уходы из дома. В настоящее время полицейские проверяют торговые центры, подъезды домов и другие места концентрации подростков.

Особые приметы: рост 160 сантиметров, нормального телосложения, волосы светло-русые, глаза голубые. Был одет в чёрный спортивный костюм, чёрную футболку, синие кеды с белой подошвой.

Просьба ко всем, кто видел мальчика, позвонить в дежурную часть отдела полиции № 20 по телефону 8 (3435) 97-64-02, или в дежурную часть Межмуниципального управления по телефону 8 (3435) 47-70-02, или 02.