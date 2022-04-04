В Нижнем Тагиле полиция разыскивает подозреваемого в краже телефона (ВИДЕО)

В Нижнем Тагиле полицейские разыскивают мужчину, который подозревается в краже сотового телефона. Как рассказали в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское», инцидент произошёл в ночь на 27 марта в кафе «Девичья башня» на проспекте Космонавтов.

У 30-летнего тагильчанина возник конфликт с одним из посетителей заведения. В ходе ссоры потерпевший выронил телефон, а его оппонент подобрал гаджет и отказался отдавать. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ (кража). Подозреваемого мужчину зафиксировали камеры видеонаблюдения в кафе и на улицах Выи.

Подозреваемому на вид около 30 лет, среднего телосложения, был одет в толстовку с капюшоном чёрно-красного цвета с надписью на груди, спортивные штаны чёрного цвета с белыми надписями и спортивную обувь красного цвета. Просьба ко всем, кто узнал правонарушителя или владеет любой информацией о местонахождении мужчины, сообщить в дежурную часть отдела полиции № 16 по телефону: 8 (3435) 97-64-02.