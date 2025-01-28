В Нижнем Тагиле полиция разыскивает мужчину, похитившего шуруповёрт 

Сотрудники отдела полиции № 20 МУ МВД России «Нижнетагильское» устанавливают личность мужчины, который 19 января этого года около 17:00 похитил шуруповёрт из магазина «Монетка» на улице Дружинина.

На записях с камер видеонаблюдения видно, как подозреваемый берёт шуруповёрт марки Bosch в корпусе тёмно-зелёного цвета, оставленный без присмотра, и покидает с ним магазин.

Сотрудники полиции просят тех, кто узнал мужчину, сообщить в дежурную часть отдела полиции № 20 МУ МВД России «Нижнетагильское» по телефону +7(3435)97-65-02.