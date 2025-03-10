В Нижнем Тагиле полиция разыскивает мужчину, подозреваемого в краже денег с банковской карты

В отделе полиции № 17 МУ МВД России «Нижнетагильское» проводится расследование уголовного дела о краже средств с банковской карты через оплату товаров в магазинах. Полиция установила подозреваемого, который попал на камеры видеонаблюдения в торговых точках. Это мужчина, на вид 30-35 лет, рост 170-180 см, худощавого телосложения, был одет в удлинённую серую куртку, синие джинсы и серую шапку.

«Просьба ко всем, кто узнал этого мужчину, сообщить информацию в дежурную часть отдела полиции № 17 МУ МВД России “Нижнетагильское” по телефону 8(3435)97-68-02 или по телефону 02», — сообщили в пресс-группе МУ МВД России «Нижнетагильское».