В Нижнем Тагиле полиция разыскивает молодого человека, похитившего телефон у своего знакомого

Полицейские Нижнего Тагила разыскивают молодого человека, укравшего телефон у 40-летнего мужчины, пустившего парня к себе домой переночевать. Как рассказали в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское», в отдел полиции № 16 обратился 40-летний тагильчанин, который рассказал, что 17 мая 2022 года познакомился с 23-летним молодым человеком в общественном транспорте. Он представился Антоном и сказал, что ему негде ночевать. Тогда потерпевший пригласил его к себе домой на улицу Высокогорскую. Вечером мужчины поужинали и легли спать. Наутро хозяин квартиры не обнаружил ни молодого человека, ни своего мобильного телефона, который стоит 10 тысяч рублей.

В полиции завели уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ (мелкое хищение). Сотрудники уголовного розыска установили камеры видеонаблюдения, которые запечатлели подозреваемого в краже молодого человека.

Приметы: рост около 170–175 см, славянской внешности, среднего телосложения, волосы тёмные. Был одет в жёлтую кофту с капюшоном, чёрно-серую куртку, тёмные штаны и чёрные кроссовки, при себе имел чёрный рюкзак.

Сотрудники уголовного розыска обращаются с просьбой к жителям города, которым известен этот молодой человек, сообщить имеющуюся информацию в дежурную часть отдела полиции № 16 МУ МВД России «Нижнетагильское» по телефону 8 (3435) 97-64-02.