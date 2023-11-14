В Нижнем Тагиле полиция разыскивает автовандалов 

В Нижнем Тагиле в ночь на 12 ноября на улице Орджоникидзе в Дзержинском районе неизвестные повредили и вскрыли несколько припаркованных автомобилей.

Автовандалы разбили окна трёх автомобилей и вскрыли бардачки, разбросав все вещи по салону. Собственники обнаружили разбитый транспорт наутро и обратились в полицию, сообщает паблик «Инцидент Нижний Тагил».

«По данному факту в отделе полиции № 17 проводятся оперативно-розыскные мероприятия по поиску подозреваемых», — сообщили АН «Между строк» в пресс-группе МУ МВД России «Нижнетагильское».